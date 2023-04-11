أفضل هاتف قادم من أوبو للشباب في 2023 .. تفاصيل

تستعد شركة أوبو الصينية إطلاق هاتف الشباب والفئة المتوسطة Reno 10 Pro Plus خلال الأسابيع المقبلة حيث يتوقع أن يكون الإعلان عنه في شهر مايو، وسيضم الهاتف عددا من الإمكانات المتميزة للغاية مثل أداء قوى بقدرات كبيرة.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Reno 10 Pro Plus سيكون ضمن سلسلة “أوبو رينو” القادمة والتي ستضم 3 هواتف مختلفة هي : الهاتف الأساسية Reno 10 ، وهاتف Reno 10 Pro مع قدرات أفضل ، وأفضل هواتف السلسلة Reno 10 Pro Plus.

وفقا للموقع فإن هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus من المتوقع أن يكون أفضل هاتف مخصص للشباب والفئة المتوسطة من شركة أوبو في 2023 ، مع أفضل معالج لهواتف أندرويد العام الماضي Snapdragon 8 Plus Gen 1 .

وسيأتي هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع OLED تعمل بجودة 1.5K ومعدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش على شكل ثقب صغير في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

وسيقدم هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus كاميرا رئيسية بمستشعر من تصنيع شركة سوني Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا بعدسة عريضة دقة 8 ميجابكسل وكاميرا تقريب بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا أمامية دقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيعمل هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus بمعالج من نوع Snapdragon 8 Plus Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة عشوائية سعة 6 و 8 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13 ، وبطارية سعة 4700 مللي أمبير في الساعة.