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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدبولي: الحكومة تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة لتحفيز النشاط الاقتصادي

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أزمة انتشار فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثروا علي نشاط الإقتصاد العالمي، وهذه الأزمات أدت إلي تزايد الأزمات الاقتصادية العالمية التي يواجهها أكثر من نصف سكان مصر.

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وأضاف "مدبولي" خلال كلمته في فعاليات توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، أنه استجابة لهذه التحديات أعطت الحكومة المصرية الأولوية لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز نظم الأمان الاجتماعي بما في ذلك الاجراءت المتخذة بالتعاون مع الشركاء من أجل استعادة الإستقرار في ظل اضطراب عالمي مستمر.

وتابع، أن جاء مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في دورته السابعة والعشرين والتي تم استضافتها علي الأراضي المصرية خير دليل علي أهمية إقامة الشراكات من أجل التصدي للقضايا الإنمائية الأكثر إلحاحا ومنها التغييرات المناخية.

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