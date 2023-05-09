عن التنمية المستدامة.. مدبولي يتابع كلمة مسجلة لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر توقيع الإطار الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، كلمة مسجلة لـ أمينة محمد نائبة الامين العام للأمم المتحدة.

وتحدثت أمينة محمد خلال كلمتها عن التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إضافة إلى الجهود التي تتم لمكافحة التغيرات المناخية.

المسئولين من الحكومة

جاء ذلك خلال توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة بأحد فنادق القاهرة الكبري الذي يشهده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين من الحكومة والأمم المتحدة.