فى 4 خطوات.. طريقة الحصول على تأشيرة الحج

يسعى الكثير من المواطنين الراغبين فى الحج إلي تحضير أوراقهم للاستعداد للسفر لأداء فريضة الحج والتي من بينها مستندات قد تتطلب بعض الوقت.



وتقدم المملكة العربية السعودية كافة التسهيلات للحجاج وزوار بيت الله من خلال منصات من شأنه أن تيسر الإجراءات على المعتمرين من بينها منصة إيزي عمرة أو تطبيق نسك.

استخراج تأشيرة الحج 2024

هناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل استخراج تأشيرة الحج والتي تتضمن ما يلي :-

- تبدء أولي الخطوات بتحميل تطبيق نسك من الهاتف المحمول.

- فى هذه الخطوة يتم القيام بإنشاء حساب على التطبيق.

- ثم تظهر بعد ذلك أسعار تأشيرات الحج.

- وأخيرا يختار الشخص الباقة المناسبة له.

كل ما تريد معرفته عن منصة نسك

وتعد منصة نسك من أهم الوسائل التي عملت المملكة السعودية من خلالها على تسهيل عملية القدوم إلى بيت الله الحرام، إيمانًا منها أنها صاحبة دور هام يجب العمل على مراعاته بأفضل شكل ألا وهو الحج لكل راغبٍ.

المستندات المطلوبة لأداء الحج



وتشمل المستندات الأوراق المطلوبة من أجل الحصول علي تأشيرة الحج ما يلي :-



- أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام "1/ 3 / 2025".



- تشمل المستندات أيضا فيش جنائي مميكن موجه للحج.



- كما تتضمن المستندات المطلوبة عدد 10 صور شخصية حديثة واضحة خلفية بيضاء.



- تشمل الأوراق المطلوبة عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي



- استخراج شهادة QR-Code تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19، على أن تكون آخر جرعة خلال ستة أشهر قبل السفر.



- تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها.





- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات "لقاح الإنفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي 135 acyw ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات".



- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جه عملهم ومن هم في سن التجنيد