أعلي سعر لـ الدولار اليوم 5-5-204

استقر سعر أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-5-2024

ووصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني QNB نحو 47.92 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي الخميس الماضي وحتي بداية الأسبوع الجاري.

سعر البنك المركزي

جاء متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع.

ثاني أقل سعر

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع في كلا من بنكي البركة و HSBC.

سعر بنوك القطاع الخاص

جاء متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك الأخري نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، مصر، الأهلي المصري، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.99 جنيه للشراء و 48.09 جنيه للبيع في بنك الشركة المصرفية سايب.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.8 جنيه للشراء و 47.9 جنيه للبيع داخل بنوك " ميد بنك، والمصري الخليجي، الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات".

إجمالي الودائع

ارتفع إجمالي السيولة المحلية للبنوك بنهاية العام الماضي إلي 8.9 تريليون جنيه مقابل 8.7 تريليون جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بنحو 8.7 تريليون جنيه في أكتوبر السابق .

وحسبما كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغ إجمالي المعروض النقدي نحو 2.37 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 2.33 تريليون جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بـ 2.27 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام.

وصل إجمالي النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 1.1 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 1.063 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 1.04 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي.

وصل حجم الودائع بالعملة المحلية نحو 1.301 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 1.3 تريليون جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بـ 1.23 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس السنة.

وسجل جملة أشباه النقود لنحو 6.61 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 6.45 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام ومقارنة بنحو 6.41 تريليون جنيه في أكتوبر السابق.

وبلغ إجمالي الودائع غير الجارية بالعملة المحلية نحو 4.95 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 4.9 تريليون جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بـ 4.85 تريليونأ جنيه في أكتوبر 2023.

وصل إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية نحو 379.16 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 387.401 مليار جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بـ 412.415 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام.

وبلغ إجمالي الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية نحو 1.2 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 1.16 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 1.152 تريليون جنيه في أكتوبر 2023.

بنك رقمي

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي.

وأعلنت الشركة لأول مرة اليوم، الخميس، عن اسم البنك الرقمي المزمع إطلاقه، وأكدت في بيان صحفي أن onebank "وان بنك" هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.

وتُعد شركة مصر للابتكار الرقمي إحدى الشركات التابعة لبنك مصر، حيث يعد بنك مصر أكبر المساهمين فيها.

وتأسست الشركة في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري.

ويهدف onebank"وان بنك" إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.

ويسعى onebank "وان بنك" إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة.

وسيمثل onebank "وان بنك" إضافة هامة، حيث سيتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات جميع العملاء من خلال تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبراني.

وتقتضي متطلبات السوق المالية في الوقت الحالي لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت والتي أصبحت بحاجة إلى تطوير مستمر، وهذا ما يسعى onebank "وان بنك" إلى تقديمه، حيث يقدم خدمات متسقة مع توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى كونه التطور الطبيعي للخدمات المصرفية.

ويسعى onebank "وان بنك" للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أصدر في يوليو الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة من إجمالي قيمة رأس المال، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه مصري فى حالة ممارسة جميع أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه مصري.