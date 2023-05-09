مدبولي: أهمية قصوى للعمل على الاستثمار في رأس المال البشري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تولي اهتماما بمستقبل القارة الأفريقية المتواجد بها 22% من إجمالي الدول النامية على مستوى العالم.

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في فعاليات توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة: "أهمية قصوى للعمل على الاستثمار في رأس المال البشري لزيادة الإنتاجية".

وأضاف مصطفى مدبولي: "تلتزم الحكومة المصرية بتحسين نوعية التعليم والرعاية الصحية والخدمات وإتاحة الفرص للفئات الأكثر احتياجا".

وتابع مصطفى مدبولي: "لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون قطاع خاص ديناميكي والحكومة تضع هذا الأمر في مقدمة أولوياتها لزيادة الصادرات وتنويعها".

واستطرد مصطفى مدبولي: "النظريات والمبادئ الإنمائية أكدت أن التنمية تبدأ من رحلة تأهيل البنية التحيتية للدول، وأولى الرئيس السيسي اهتماما بالغا بتحديث شبكات النقل والمواصلات والطاقة والمياه والصرف الصحي والعمل على تنويع مصادر الطاقة من خلال تطوير مشورعات الطاقة المتجددة".