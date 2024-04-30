البنك المركزي: تحسن العجز في الأصول الأجنبية بمعدل 17.8 مليار دولار

تحسن العجز في الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بنهاية مارس الماضي مقدار 17.8 مليار دولار علي اساس شهري .



وحسبما قالت تقارير مصرفية أن معدلات الودائع في البنوك زادت بنسبة 53.8% بنهاية مارس الماضي بزيادة تبلغ 845 مليار جنيه، لتقترب من 2.417 تريليون جنيه، بعد أن كانت 1.6 تريليون جنيه في فبراير السابق .



ونجحت مصر مطلع مارس الماضي في اتمام صفقة راس الحكمة بالتعاون دولة الإمارات باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار منها 35 مليار دولار جري الاتفاق علي الحصول عليها خلال شهرين من إتمام تلك الصفقة منها 22 مليارا تم الحصول عليهما فعليا .