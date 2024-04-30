«آداب كفر الشيخ» تفوز بالمركز الثاني في مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فوز كلية الآداب بالجامعة بالمركز الثاني في مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومي لكليات ومعاهد الجامعة، والتي تجريها سنوياً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووفقًا للتقرير الصادر من اللجنة المشكلة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد حازت الكلية على هذا المركز المرموق في مجال التميز الإداري، وذلك بعد تقييمها بكل شفافية ونزاهة وفقًا لمعايير محددة.

وشملت عملية التقييم قدرة الكلية على تحقيق المؤشرات الوطنية المرتبطة بتحقيق رؤية مصر 2030، حيث حققت الكلية نتائج متميزة في مؤشرات الأداء المتعلقة بتطبيق ومتابعة أداء خطتها الاستراتيجية على مستوى العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

كما أظهر ملف الكلية تميزا على مستوى الخدمات التي تقدمها للطلاب والشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأشاد التقرير بالممارسات التي طبقتها الكلية للتحول الذكي في أنشطتها المختلفة، كما أظهر تقدم الكلية في الممارسات الداعمة لاستشراف المستقبل وإدارة الابتكار.



وأعربت إدارة الكلية بقيادة الدكتور وليد البحيري، عميد الكلية، عن بالغ سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة حرصها على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من النجاحات والريادة على المستويين المحلي والإقليمي.

وتوجهت الإدارة بالشكر إلى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والنواب، على دعمهم المستمر للكلية، كما توجهت بالشكر لفريق التميز بالكلية بقيادة سفير جائزة التميز ومدير وحدة الجودة بالكلية أسامة وفا، ولجميع العاملين بالكلية، من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وفنيين والأطراف المجتمعية الداعمة، على جهودهم المتميزة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.