بإطلالة جريئة.. مي حلمي تظهر بـ«هاف ستومك» يكشف عضلات البطن عبر إنستجرام|شاهد

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي حلمي في الصور، بإطلالة أنيقة وجريئة مرتدية توب هاف ستومك وهو ما علق عليه البعض من الجمهور “عضلات البطن دى تحميل”.. وكشفت مى حلمى عن سكس باكس بالبطن .

ولفتت مي حلمي الأنظار في الصور بفلير الشفايف وبإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.

وتحرص مى حلمى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرزالصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

IMG_0383