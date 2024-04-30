استطلاع للرأي: 58% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو فورًا.. وتقديم موعد الانتخابات

أظهر استطلاع للرأي نشرته القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء اليوم /الثلاثاء/، أن أكثر من نصف الإسرائيليين (58%) يرون أنه يتعين على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يقدم استقالته على الفور.

وقالت القناة إن هذه النسبة تتضمن 28% ممن صوتوا للكتلة التي تدعم نتنياهو والتي تشكل الائتلاف الحالي.

وإضافة إلى ذلك، يظهر الاستطلاع أن 48% من الإسرائيليين يرون أنه يتعين على وزير الدفاع يوآف جالانت أن يقدم استقالته على الفور، فيما رأى 50% أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي يجب أن يستقيل على الفور، و56% يعتقدون أن رئيس الشاباك رونين بار يجب أن يستقيل الآن.

وقال 54% من الذين شملهم الاستطلاع إنه ينبغي تقديم الانتخابات.. وقال أكثر من الثلث (37%) أن الوزيرين بيني جانتس وجادي أيزنكوت يجب أن يغادرا (كابينيت الحرب) الذي شُكل بموجب حكومة الطوارئ التي تدير الحرب الحالية على قطاع غزة.

وأظهر الاستطلاع أنه إذا أجريت الانتخابات الآن فسيحصل (المعسكر الوطني) الذي يقوده الوزير بيني جانتس على 31 مقعدًا، فيما سيحصل حزب (الليكود) بزعامة نتنياهو على 18 مقعدًا، وستحصل أحزاب الائتلاف الحالي على 50 مقعدًا، بينما يحصل التكتل المُعارض الذي يقوده جانتس ويائير لابيد (زعيم حزب يش عتيد) على 65 مقعدًا، وهو ما يجعله قادرًا على تشكيل الحكومة دون الحاجة إلى (حداش-تعال) الذي لا يُشارك في الحكومة.