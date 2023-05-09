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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الترويج للسياحة.. كبار رجال الأعمال بأمريكا يحتفلون في الأهرامات

المهندس عمرو جزارين
المهندس عمرو جزارين

استقبل المهندس عمرو جزارين مدير الشركة المسؤولة عن الخدمات السياحية بمنطقة الأهرامات الأثرية، رحلة Wow IT’s now برفقة Daybreaker الحركة العالمية التي تضم نخبة من أكبر رجال الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، من بينهم الشريك المؤسس لشركة PayPal العالمية.

وجاء الاستقبال على هامش أمسية احتفالية وحفل عشاء ضم العديد من الجنسيات المختلفة من دول العالم، حيث أعرب المهندس عمرو جزارين عن سعادته بتواجد هذا الجمع المرموق على أرض مصر وخاصة في منطقة الأهرامات، حيث قام بدعوة ضيوف الحفل للمشاركة والاستمتاع بالأهرامات والحضارة المصرية العريقة.

فيما قامت إحدى الشركات بتصوير عرض وثائقي للأهرامات تحت عنوان “المستقبل العريق فوق الأهرامات”، بالتعاون وتحت إشراف وزارة السياحة والآثار وعلماء المصريات.

وشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات الهامة والمؤثرة، حيث أشار المهندس عمرو جزارين إلى أنه تم استقبال المدعوين في حفل أنيق بمنطقة أهرامات الجيزة بعد الانتهاء من إنشاء وإعداد أماكن مختلفة لاستيعاب مختلف الفعاليات في منطقة الأهرامات، حيث أدت عمليات التطوير في البنية التحتية لمنطقة الأهرامات إلى زيادة الإقبال من الشركات العالمية لإقامة الفاعليات والحفلات داخلها.

وأكد أن مثل تلك الفعاليات تساهم بشكل إيجابي في الترويج للسياحة في مصر، بجانب نشر مزيد من الوعي الثقافي والفني وتلقي الضوء على أهمية آثار مصر العظيمة وهيبتها ومكانتها في العالم.

الأهرامات Wow IT s now Daybreaker PayPal منطقة الاهرامات

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