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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يتقدم على مانشستر سيتي بهدف في دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور، الهدف الأول لفريقه ريال مدريد الإسباني، في شباك نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي تجمعهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

هدف فينيسيوس جاء في الدقيقة 36، بتسديدة صاروخية من فينيسيوس جونيور، بعد تلقيه تمريرة رائعة من كامافينجا.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - مانويل أكانجي

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا - جاك جريليش - إيرلينج هالاند

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، تُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN Sports premium 1 HD.

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