مسعف وسائق يسلمان 400 ألف جنيه عثرا عليها في حادث بالفيوم |شاهد

للمرة الثانية على التوالى، يقوم مسعفو وسائقو هيئة الاسعاف المصرية بالفيوم ، بالعثور على مبالغ مالية، خاصة بمصابين على الطرق الصحراوية التى تقع بها هذه الحوادث، وذلك تحت رعاية الدكتور هانى همام مدير عام هيئة الإسعاف المصرية .

وتمكّن اليوم المسعف الأمين/ أحمد محمود العربى، وسائق السيارة الأمين/ عطية حسن عبد الدايم، من تسليم مبلغ 400 ألف جنيه عثرا عليها أثناء قيامهما بنقل أحد المصابين، الذي انقلبت سيارته الربع نقل بطريق أسيوط الغربى باتجاه القاهرة .

وبعد إسعافهما للمريض ونقله إلى مستشفى الجامعة بالفيوم، عثرا فى مكان الحادث على مبلغ 400 ألف جنيه خاصة بالمصاب الذى كان فى غيبوبة من الإصابة فى حادث سيارته التى انقلبت على جانبى الطريق، فقام المسعف والسائق، بإخطار الدكتور هانى همام مدير عام هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم بعثورهما على مبلغ الـ 400 ألف جنيه فتوجه لهما بخالص الشكر والتقدير وتم استدعاء أهل الشاب المصاب وتم تسليمهم مبلغ الـ 400 ألف جنيه بعد القيد والتسليم بدفتر أمانات إسعاف الفيوم .

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