حجازي يكشف ضوابط اختيار وتعيين المعلمين في مصر.. تفاصيل

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اختيار المعلمين وتعيينهم في مصر يمر باختبارات وتدريبات متعددة لضمان امتلاكهم للمهارات التربوية والتكنولوجية والثقافية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لاختيار أكفأ المعلمين، يتم المرور بالعديد من الاختبارات الإلكترونية في خمس مجالات تشمل :

المجال التربوي

المجال الثقافي

التكنولوجيا

اللغة

السمات الشخصية

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن يخضع المعلمون عقب ذلك لتدريبات ذهنية وبدنية ، ثم تقوم جهة مستقلة باختبارهم استعدادا لتأهيلهم لتولي مسئولية تقديم مستوى تعليمي متميز للأجيال المختلفة من الطلاب المصريين.



وأضاف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: أن الوزارة تحرص على اختيار معلمين يتمتعون بـ :

مهارات مهنية

معارف ممتازة

قيم وسلوكيات مهنية سليمة

القدرة على تنمية المهارات بشكل متواصل

إمكانية من مواكبة أساليب التعلم المختلفة والحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والتكنولوجيا

امتلاك الأدوات العلمية والتربوية المطلوبة لبناء شخصية الطفل وتجهيزه للتعامل مع المشكلات الحياتية وتأهيله لسوق العمل.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على الدور الهام لـ الأكاديمية المهنية للمعلمين في التنمية المهنية المستدامة وترقي المعلمين، مما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب وبالمنظومة التعليمية للدولة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يشهد العام المالي المقبل 2023/2024، سوف يشهد الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم، لسد العجز في المعلمين، لاستكمال ما بدأته الدولة في هذا الشأن.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم وتنميته مهنيًا،

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن استراتيجية تطوير التعليم الجديدة تقوم على تنظيم متطلبات وإجراءات تعيين المعلمين وتطوير أدائهم وترقيتهم، ورؤية الوزارة للمستقبل تتمثل في وجود معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف ممتازة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة.

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدأت في وضع معايير ومؤشرات الجدارات المهنية للمعلمين؛ للاسترشاد بها في عملية التنمية المهنية المستمرة.