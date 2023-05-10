مش الأهلي.. نجم الزمالك السابق يكشف الفريق الأقرب للفوز بدوري أبطال إفريقيا

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن الأهلي هو المرشح الأبرز للصعود لنهائي دوري أبطال إفريقيا، في ظل ابتعاد الترجي عن مستواه الفني المعهود، مشيرا إلى أن الفريق التونسي صعد لنصف النهائي بصعوبة.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "صعود الأهلي للنهائي متوقع، لكن صن داونز هو الفريق المرشح للبطولة، وقدموا مستوى مميز خارج أرضهم، وأرشحهم للنهائي مع الفريق الأحمر رغم خبرات الوداد المغربي".

وأضاف: "الوداد المغربي يمتلك خبرات في السنوات الماضية، لكن متوقع صعود صن داونز".

الأهلي وبيراميدز

وأكمل: "محمد الشناوي ساهم في تتويج الأهلي بكأس السوبر على حساب بيراميدز بعدما تصدى لأكثر من فرصة محققة، وأحمد سامي ارتكب خطأ فادح في ركلة الجزاء ولم يتوقع ان يضع كهربا نفسه أمامه بهذا الشكل".

وختم: "كولر سيدفع بـ 3 لاعبين في وسط الملعب لفريق الأهلي امام الترجي، وسوف يدفع بكهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو في الهجوم، ومن الصعب مشاركة خالد عبدالفتاح في مركز المساك".