عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش الأهلي.. نجم الزمالك السابق يكشف الفريق الأقرب للفوز بدوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن الأهلي هو المرشح الأبرز للصعود لنهائي دوري أبطال إفريقيا، في ظل ابتعاد الترجي عن مستواه الفني المعهود، مشيرا إلى أن الفريق التونسي صعد لنصف النهائي بصعوبة.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "صعود الأهلي للنهائي متوقع، لكن صن داونز هو الفريق المرشح للبطولة، وقدموا مستوى مميز خارج أرضهم، وأرشحهم للنهائي مع الفريق الأحمر رغم خبرات الوداد المغربي".

وأضاف: "الوداد المغربي يمتلك خبرات في السنوات الماضية، لكن متوقع صعود صن داونز".

الأهلي وبيراميدز

وأكمل: "محمد الشناوي ساهم في تتويج الأهلي بكأس السوبر على حساب بيراميدز بعدما تصدى لأكثر من فرصة محققة، وأحمد سامي ارتكب خطأ فادح في ركلة الجزاء ولم يتوقع ان يضع كهربا نفسه أمامه بهذا الشكل".

وختم: "كولر سيدفع بـ 3 لاعبين في وسط الملعب لفريق الأهلي امام الترجي، وسوف يدفع بكهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو في الهجوم، ومن الصعب مشاركة خالد عبدالفتاح في مركز المساك".

الأهلى دوري ابطال افريقيا الترجي أحمد عيد عبدالملك عبدالملك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

سبب وفاة محمود بكري .. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

وفاة النائب محمود بكري بمستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض

جهاد جريشة: طاقم حكام مباراة الزمالك وبروكسي لم يحتسب 3 ركلات جزاء

لن يشارك مرة أخرى.. شبانة يعلن رحيل نجم الزمالك نهاية الموسم

نجما بيراميدز وإمام عاشور.. شبانة يكشف أول صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

إصابة 3 فلسطينيين برصاص مستوطنين إسرائيليين في هجوم برام الله

مش الأهلي.. نجم الزمالك السابق يكشف الفريق الأقرب للفوز بدوري أبطال إفريقيا

طقس السعودية اليوم.. تحذير من أمطار غزيرة ورياح نشطة وزخات برد

مستشار وزير التموين لشئون الذهب يكشف توقعاته لسعر المعدن الأصفر الفترة المقبلة|فيديو

بلينكن: روسيا تنشر أخبارًا مزيفة بشأن حربها في أوكرانيا

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. أجرأ إطلالات ياسمين الخطيب تكشف عن أنوثتها |شاهد

للعجز الجنسي .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القرفة؟

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل

سبب وفاة محمود بكري .. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ