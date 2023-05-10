نجم الزمالك السابق: مش عيب ننسحب خوفًا من الأهلي

قال سامح يوسف نجم الزمالك الأسبق، إن الفريق الأبيض يمكنه الفوز بأي 11 لاعب، إلا أنه لم يكن موفقًا أمام بروكسي، في مباراة الثلاثاء، بدور الـ32 من كأس مصر.

وأضاف سامح يوسف، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «إذا بدلنا القمصان بين الزمالك وبروكسي، لا نستطيع أن نفرق بين لاعبي الفريقين، وبروكسي ظُلم في بعض القرارات التحكيمية».

وتابع نجم الزمالك السابق، موجهًا رسالة إلى اللاعبين «عيب يا جماعة اللي بيحصل ده جمهور الزمالك في ضهركم لكن مش هيستحمل كتير، وتعبنا من كتر تأليف المدربين بنادي الزمالك واللي عمله أوسوريو غريب جدًا».

وواصل تصريحاته، أن دفاع الزمالك سيء للغاية، ومنح فريق بروكسي على الرغم من كونه ليس بالمستوى العالِ فرصة لتهديد المرمى، مشددًا أن انسحاب الزمالك من خوض السوبر المصري أمام الأهلي كان في مصلحته.

الأهلي ضد الزمالك

واختتم سامح يوسف «ليس من العيب أن يعتذر الزمالك عن عدم مواجهة الأهلي، لأسباب فنية خوفًا من الهزيمة، طالما أن الفريق ليس جاهزًا في ظل مستواه السيء على عكس مستوى الأهلي القوي».