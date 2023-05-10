على الطريقة الهندية..خطوات تحضير مربى الفراولة

يمكنك صنع مربى الفراولة بالمنزل بسهولة لا حاجة لشرائها من السوبر ماركت، ويمكنك تخزين هذه المربى في الثلاجة أو الفريزر للاستمتاع به، إليك بالمقادير والخطوات طريقة عمل مربي الفراولة وفقا لموقع بولد سكاى الهندي.

المقادير لعمل مربى الفراولة

1 كجم فريز ( الفراولة ) منزوع عنه الاوراق ومغسول ومجفف تماما.

نصف كيلو من السكر أو حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة عصير الليمون.

طريقة عمل مربى الفراولة

في وعاء نضع الفريز ونضع فوقه السكر.

نقلب الفريز والسكر بلطف ونضعه بالبراد لمدة ساعتين حتى يذوب السكر.

نضع الوعاء على نار هادئة جدا ونتركه يغلي لمدة ساعتين مع ازالة الرغوة البيضاء في كل مرة تظهر على وجه المربى.

نضيف عصير الليمون عندما ينضج الفريز ونتركه يغلي لمدة خمس دقائق.

نرفع الوعاء عن النار ونضعه جانباً حتى يبرد.

ثم نضعه بالبراد لمدة 6 ساعات .

نعبئ مزيج مربى الفريز في مرطبان نظيف وجاف تماما ثم نحفظه لحين استعماله.

ملاحظة : يمكن حفظه لمدة عام كامل .