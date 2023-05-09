حلوى إيطالية.. طريقة عمل كيكة النوتيلا بالبندق خطوة بخطوة

تعتبر طريقة عمل كيكة النوتيلا والبندق من الوصفات التي يمكن تحضيرها من 3 مكونات، وهي من أشهر الحلويات على مستوى المطابخ العالمية؛ حيث يفضلها الاطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل كيكة النوتيلا والبندق، وهي احد وصفات المطبخ الإيطالي، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 12 شخص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل كيكة النوتيلا بالبندق

طريقة عمل كيكة النوتيلا بالبندق

مقادير طريقة عمل كيكة النوتيلا والبندق :

175 جرام زبدة طرية

175 جرام سكر

3 بيضة

200 جرام دقيق ذاتي التخمر

1 ملعقة صغيرة بايكنغ باودر

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

4 ملعقة كبيرة حليب

4 ملعقة كبيرة نوتيلا

50 جرام بندق مجروش

طريقة كيكة النوتيلا والبندق :

_ نقوم بتسخين الفرن إلى 180 درجة مئوية.

_ ثم نقوم قومي دهن صينية دائرية بالزبدة ورشيها بالدقيق.

_ نخفق الزبدة مع السكر والبيض في وعاء.

_ نمزج الدقيق مع القرفة والبايكنغ باودر معاً في وعاء منفصل.

_ يضاف مزيج الدقيق تدريجياً بالتبادل مع الحليب والاستمرار في التقليب.

_ نسكب ¾ كمية العجين في الصينية، ونوزعها بالتساوي.

_ يضاف النوتيلا إلى باقي كمية العجين، ونقلبها جيداً ثم نشكب المزيج في الصينية.

_ نوزع البندق على سطح العجين بالتساوي.

_ ندخل الصينية الفرن لمدة ساعة حتى يتماسك الكيك وينضج.

_ نخرج الصينية من الفرن، ونغطيها بورق القصدير.

_ نترك الكيك يبرد في الصينية لمدة 10 دقائق، ثم ننقله إلى رف التبريد السلكي، ونتركه ليبرد تماماً، ثم نقدم كيكة النوتيلا بالبندق .