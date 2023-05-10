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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب جامعة الدول تقديم الدعم والمساندة إلى سوريا لتخطي أوضاعها الصعبة

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب

رحبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، بعودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية واستئناف أنشطتها أيضا بالمنظمات العربية التابعة ، مطالبة من جامعة الدول العربية تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة إلى سوريا لتخطى الأوضاع الصعبة التى تواجهها.

وتقدمت " الجزار " فى بيان صحفى لها بالتهنئة القلبية الى الشعب السوري الأبي بذلك، متمنيا لسوريا الشقيقة كل التقدم والازدهار، معتبرة أن هذه العودة لسوريا الى عضويتها بجامعة الدول العربية بمثابة خطوة أولى من الدول العربية لإعادة الدولة السورية إلى الحضن العربي وأن الأمر يحتاج إلى المزيد من الجهد والخطوات للمحافظة على الهوية العربية للدولة السورية التي تحتاج فعليا للتوصل الى حلول لمعالجة أزمات ومشكلات داخلية متفاقمة تهدد النسيج المجتمعي.

وأكدت أن استئناف مشاركة الدولة السورية الشقيقة في عمل جامعة الدول العربية سيؤدى تحسين الأجواء في منطقة الشرق الأوسط ومساهمة سوريا فى العمل العربى المشترك لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الاقليمية والدولية مطالبة بالمزيد من دعم الدول العربية لسوريا في إعادة الإعمار بعد الصراع الذي استمر لسنوات.

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