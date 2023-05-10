محافظ الدقهلية: نتابع باستمرار تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لتسريع دخولها الخدمة

تابع الدكتور أيمن مختار "محافظ الدقهلية" جهود الوحدات المحلية في مراكز ومدن طلخا وتمي الامديد وميت غمر ومحلة دمنه وشربين.



ففي مركز ومدينة طلخا قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة اعمال القطاعات الميدانية بشأن الخطة الاستثمارية للعام المالى2022/2023 لتحقيق الاستفادة القصوى من المبالغ المالية المخصصة للمشاريع التنموية بنطاق المركز وضرورة الانتهاء من الاعمال على اكمل وجه حيث يجري وضع اللمسات الأخيرة لأعمال تجميل كورنيش ترعة الساحل بطول 600 متر وقد تم الانتهاء تنفيذ اعمال توصيل التيار الكهربائي لفوانيش الإنارة الخاصىة بسور الممشى لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وظهور الممشى بالمظهر الحضارى اللائق، كما تم متابعة اعمال تنفيذ ممشى مدينة طلخا الجديد على ترعة الساحل

كما تم تفقد تنفيذ أعمال الحاجز الخرسانى بقنطرة طلخا لتحقيق سيولةحركة مرور السيارات والمركبات بمزلقان السكة الحديد بالمدينة.

وفي مركز ومدينة تمي الامديد قال المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة اعمال الخطة الاستثمارية التي تتم داخل الحمله الميكانيكية برئاسه المركز وذلك لسرعة الانتهاء من الاعمال وفقا للبرامج الزمنية المقررة..

وفي مركز ومدينة ميت غمر قال اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة انه تم تفقد أعمال الرصف بشوارع مدينة ميت غمر ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي2022-2023

حيث يجري وضع الطبقه السطحية النهائية بشارع التجاره من شارع بور سعيد حتى شارع ٢٦ يوليو بطول ٤٥٠ متر تقريبا ومتوسط عرض ٨ متر ليتم التنفيذ قبل نهاية العام المالي لينعكس بأثر ايجابى على رضا المواطنين وللتسهيل على سكان المدينة والمواطنين المترددين عليها..

وفي مدينة محلة دمنه قال أحمد حمدى رئيس المدينة انه تم المرور على الشوارع المدرجة للرصف بالخطة الاستثمارية لهذا العام وذلك لمتابعة أعمال رفع بيارات الصرف الصحى الموجودة بالشوارع تمهيدا لوضع طبقة السن والانتهاء من الأعمال وفقا للبرامج الزمنية..

وفي مركز ومدينة شربين قال اللواء ماهر هاشم رئيس المركز والمدينه انه تم متابعة أعمال الرصف بشارع السلك وايضا متابعة مستجدات الأعمال الجاريه بكورنيش النيل وتحديد مساحته القياسية المطلوبة على الطبيعه تمهيدا لتوسعه وتطويره للوقوف علي مدى الإلتزام بالمواصفات القياسية الجيده وتحديد موضع بلوعات صرف مياه الأمطار قبل رصف ورفع كفاءة الطريق ووضع الخطه الزمنيه للتسليم فى الموعد المقرر حفاظا علي المظهر الحضاري والجمالي للمدينه..

و اكد "محافظ الدقهلية" علي ضرورة المتابعة اليومية للأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق الأمان والسلامة والتاكيد علي اهمية الانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة..



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