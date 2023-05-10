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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل التنكيس في الصلاة ينقص من ثوابها.. مجدي عاشور يجيب

صدى البلد

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إنه يجوز للمصلي قراءة القرآن على غير ترتيبه في المصحف، منوهًا إلى أنه من الأولى شرعا المحافظة على ترتيبها، فالقرآن يبدأ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس.

وأضاف عاشور، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد عل أسئلة المتابعين ، أن تنكيس السور لا يبطل الصلاة، مشيرًا إلى أن التنكيس يكون بقراءة السورة اللاحقة قبل السابقة، فيقرأ - مثلًا - الإخلاص قبل «المسد» و«آل عمران» قبل «البقرة».

هل تأخير الصلاة له كفارة 

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن كفارة تأخير الصلاة حتى الخروج عن وقتها، إن الصلاة أهم أركان الإسلام ويجب أداؤها في وقتها، مشيرًا إلى أن من فاتته الصلاة المفروضة حتى خرجت عن وقتها، يجب عليه أداءها متى تمكن من ذلك.

وأكد "وسام" في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، أن الشخص الذي يؤخر صلاته تكاسلًا، يكون آثمًا، مشيرًا إلى أن كفارة هذا الإثم، المبادرة بقضاء الصلاة وكثرة الاستغفار.

وأضاف أنه في حالة فوت الصلاة بعذر كالنائم أو في مكان لم يستطع فيه الصلاة، لا يأثم صاحبها ولكن يجب عليه القضاء فقط.

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