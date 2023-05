دوري أبطال أوروبا.. 3 فرق إنجليزية تتنافس على مرافقة مانشستر سيتي وأرسنال

شهدت منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تعادل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع مضيفه فريق ريال مدريد الإسباني إيجابيا بهدف لكل منهما فى المباراة التي أقيمت بينهما فى إسبانيا.

ويلتقي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة فريقا ميلان وإنتر ميلان الإيطالي فى لقاء الذهاب.

وباتت 3 فرق إنجليزية تتنافس على حجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا النسخة القادمة، وهي ليفربول ومانشستر يونايتد ونيوكاسل.

وضمن فريقا مانشستر سيتي وأرسنال المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا النسخة القادمة، على أن يتأهل فريقان من الثلاث فرق سالفة الذكر إلى البطولة القادمة.

“صدى البلد” يستعرض المباريات المتبقية أمام ليفربول ومانشستر يونايتد ونيوكاسل لحجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا القادم

مباريات ليفربول

ليفربول vs ليستر سيتي خارج الديار

ليفربول vs استون فيلا خارج ملعبه

ليفربول vs ساوثهامبتون على ملعبه

مباريات مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد vs ولفز على ملعبه

مانشستر يونايتد vs بورنموث خارج الديار

مانشستر يونايتد vs تشيلسي على ملعبه

مانشستر يونايتد vs فولهام على ملعبه



مباريات نيوكاسل

نيوكاسل vs ليدز يونايتد خارج الديار

نيوكاسل vs برايتون على ملعبه

نيوكاسل vs ليستر سيتي على ملعبه

نيوكاسل vs تشيلسي خارج الديار

مانشستر سيتي يفرض التعادل على ريال مدريد فى دوري أبطال أوروبا

فرض فريق مانشستر سيتي التعادل أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي كان المسيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، وكان التهديد الأول عن طريق رودري الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 14، تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة.

استمرت محاولات مانشستر سيتي، لكن دفاعات ريال مدريد كانت حاضرة بقوة، وأغلقت جميع الطرق أمام إيرلينج هالاند.

وفي الدقيقة 36، استطاع ريال مدريد تسجيل الهدف الأول بتسديدة صاروخية من فينيسيوس جونيور، من خارج منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من كامافينجا.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه توني كروس، لتدخله القوي على إلكاي جوندودجان.

وفي الشوط الثاني، انقلبت السيطرة لـ ريال مدريد، لكن دون تهديد حقيقي على مرمى إيدرسون.

وفي الدقيقة 67، استطاع مانشستر سيتي تسجيل هدف التعادل عن طريق كيفن دي بروين بتسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء ريال مدريد.

ريال مدريد كثفوا محاولاتهم للتسجيل، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 90، بتسديدة صاروخية من تشواميني، تصدى لها إديرسون ببراعة، لينتهي اللقاء بدون فائز.

وتُقام مباراة الإياب، يوم الأربعاء 17 مايو، على ملعب مانشستر سيتي.