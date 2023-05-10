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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعدم 3 تجار مخدرات.. والأمم المتحدة: سجل إنجازات بغيض

إعدام
إعدام

أعلن القضاء الإيراني، عن إعدام ثلاثة من أعضاء عصابات المخدرات المدانين اليوم الأربعاء، رغم تحذير الأمم المتحدة من ارتفاع "مخيف" في وتيرة عمليات الإعدام في البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة بارون الأمريكية.

وأفاد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية بأن "حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة أعضاء من عصابة بانجاك ، أكبر كارتل لتوزيع الكوكايين ، والتي كانت إحدى عصابات المخدرات الرئيسية في البلاد ، تم تنفيذه صباح اليوم بعد إجراءات قانونية".


وقال ميزان إنه "تم القبض على ستة من أفراد العصابة في 2014" ، مضيفًا: "وقت الاعتقال ، تم العثور على كيلوجرام واحد (2.2 رطل) من الكوكايين والأفيون والميثامفيتامين مع أعضاء هذه العصابة".

قالت جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ، إن إيران تعدم أشخاصًا سنويًا أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين.

وأعدمت إيران، يوم الإثنين، شخصين في قضية تدنيس القرآن والتعرض للنبي محمد  صل الله عليه وسلم، مما أثار إدانة أمريكية واحتجاجا من جماعات حقوق الإنسان.

وأمس الثلاثاء، حذر منسق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن إيران تسجل سجل إنجازات "بغيض" هذا العام حيث يُعدم أكثر من 10 أشخاص في المتوسط كل أسبوع.

تم بالفعل إعدام أكثر من 210 أشخاص في إيران هذا العام ، معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات ، لكن بيانًا للأمم المتحدة قال إن العدد الفعلي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

قالت منظمة حقوق الإنسان ومقرها النرويج ومنظمة معا ضد عقوبة الإعدام (ECPM) ومقرها باريس في تقرير مشترك في أبريل، إن الدولة أعدمت 75 بالمئة من الأشخاص في عام 2022 أكثر من العام السابق.

قالت المنظمتان الحقوقيتان إن 582 شخصًا على الأقل أُعدموا في إيران العام الماضي ، وهو أكبر عدد من عمليات الإعدام في البلاد منذ عام 2015 وأعلى بكثير من 333 شخصًا تم تسجيلهم في عام 2021.

 

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