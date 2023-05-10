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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توتر رهيب.. 7 آلاف مستوطن يغادرون غلاف غزة وسط حالة تأهب قصوى

7 آلاف مستوطن يغادرون
7 آلاف مستوطن يغادرون غلاف غزة وسط حالة تأهب قصوى

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعيش حالة التأهب قصوى في جميع أنحاء البلاد وفي وفي مستوطنات غلاف غزة بشكل خاص، وذلك على خلفية هجمات جيش الاحتلال أمس في قطاع غزة، واستشهاد 15 فلسطيني بينهم قادة بارزين في حركة الجهاد الإسلامي، بجانب أطفال ونساء.

وقالت سلطات مستوطنات غلاف غزة، إن حوالي 7 آلاف مستوطن غادروا غلاف غزة خلال 24 ساعة خشية رد الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

وذكرت موقع "واللا" العبرية، إن سكان إسرائيل يشعرون بتوتر رهيب، خاصة سكان مستوطنات الغلاف.
ونقل الموقع عن أحد سكان مستوطنات، قوله" لسنا متفائلين. أنا متأكد من أن هذه لن تكون الجولة الأخيرة من القتال".

وأضاف "هذا التوتر رهيب ، التوتر هو بيننا ونحن لسنا هادئين وهم يفوزون بالنقاط دون إطلاق النار على الإطلاق".

وتسود حالة من الترقب داخل إسرائيل، في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في ظل امتناع المقاومة الفلسطينية حتى اللحظة عن الرد على مجازر الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة أمس.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، تحلق في قطاع غزة، منذ مساء أمس، عشرات الطائرات الإسرائيلية بأنواعها المختلفة من مسيرات للاستطلاع أو مسيرات هجومية، أو حربية ومروحية مختلفة.

ومنذ قليل، استشهد مزارع فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة، اليوم الأربعاء، في قصف نفذته طائرة إسرائيلية بدون طيار شرق بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد وسائل الغعلام الفلسطينية نقلاً عن المستشفى الأوروبي باستشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة وصلا إلى المستشفى، جراء شظايا صاروخ إسرائيلي استهدفهما شرق خان يونس.

وأكدت وسائل الإعلام نقلاً عن شهود، بأن صاروخاً من طائرة بدون طيار استهدف المزارعين شرق خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف موقعين شرق خان يونس.

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