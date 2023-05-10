حادث مأساوي.. مقتل 15 طفلا غرقًا وفقدان 25 آخرين في نيجيريا

لقي 15 طفلا على الأقل حتفهم وفقد 25 أخرين إثر غرق قاربهم أمس الثلاثاء في نهر بولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

واعتاد أطفال القرية عبور النهر كل صباح من أجل جمع الحطب لإعادة بيعه في القرية والمناطق المجاورة من أجل دعم أسرهم ذات الدخول المحدود، بحسب تقرير نشرته وكالة فرانس برس اليوم الأربعاء.

وقال المسؤول الإداري في منطقة شاجري عليو أبو بكر الذي أشرف على عملية الإنقاذ إن الأطفال وهم من قرية دونديجي كانوا في طريقهم لجمع الحطب من غابة على الضفة الاخرى من نهر شاجري عندما انقلب قاربهم الذي كان محملا بأكثر من طاقته.

وأضاف: "عثرت فرق الإنقاذ المحلية على 15 جثة، 13 فتاة وصبيين وتم دفنهم في القرية" مشيرا إلى أن الغواصين واصلوا مساء الثلاثاء البحث في النهر عن جثث المفقودين.

وبحسب أبو بكر "قيل لنا إنه كان هناك أربعين طفلا على متن القارب، ما يعني أن هناك 25 منهم في عداد المفقودين".

وكثيرًا ما تشهد نيجيريا حوادث قوارب تنجم في أكثر الأحيان عن حمولاتها الزائدة أو السرعة المفرطة أو قلة الصيانة أو عدم الامتثال لقواعد الملاحة.