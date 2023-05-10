مصر تُعرب عن خالص التعازي لتونس في حادث جزيرة جربة

أعربت مصر فى بيان صادر اليوم، الأربعاء، عن خالص تعازيها وتضامنها مع تونس في الحادث الذي شهدته جزيرة جربة.

وتقدم السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بخالص التعازي لجمهورية تونس الشقيقة في ضحايا الهجوم الغادر الذي شهدته جزيرة جربة أمس، الثلاثاء، بالقرب من معبد الغريبة، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين.

كما تقدم المتحدث باسم الخارجية بصادق المواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب تونس الشقيقة، مثنياً على بسالة القوات التونسية في التعامل مع الحادث.