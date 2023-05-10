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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من حسن شاكوش بعد استدعائه في تهمة سرقة زوجته

صدى البلد

علق الفنان حسن شاكوش علي استدعائه لسماع أقواله بعد اتهام زوجته بسرقتها.

وكتب شاكوش من خلال حسابه الشخصي تويتر:"الحمد لله دائما وابدا "..

تباشر نيابة أكتوبر أول التحقيقات في أزمة المطرب حسن شاكوش وزوجته ريم طارق بعد البلاغات المتبادلة بينهما خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدا بلاغ اتهام المطرب لزوجته بسرقة 500 ألف جنيه من منزل الزوجية.

واستدعت نيابة أكتوبر أول، حسن شاكوش للمثول أمام النيابة والاستماع لأقواله في محضر السرقة الذي يتهم فيه ريم بسرقة مبلغ نص مليون جنيه، وتعهد محامي شاكوش بحضوره أمام النيابة.

وقالت المستشارة هايدي الفضالي في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إنه لم يصدر حتى الآن قرارا بإستدعاء ريم أمام جهات التحقيق المختصة، وأنه تم تقديم طلب لاستخراج وثيقة الزواج الأصلية والمتواجدة بمحكمة الأسرة التابع لها المأذون بدائرة قصر النيل.

وأضافت المستشارة هايدي الفضالي، أن جهات التحقيق ستستمع لأقوال المطرب حسن شاكوش في إتهامه لزوجته ريم طارق بسرقة مبلغ نصف مليون جنيه من منزل الزوجية.

وكشفت مصادر أمنية أن الواقعة مجرد خلاف بين زوجين ولا يوجد تقرير طبي من الزوجة يفيد تعرضها للضرب من زوجها حيث اكتفت باتهامه بطردها من المنزل والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وإيصال أمانة حرره لها بديلا لمؤخر الصداق كما أن في المقابل قام حسن شاكوش باتهامها بالاستيلاء على مبلغ 500 ألف جنيه "محضر قصاد محضر".

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