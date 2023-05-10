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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

7 آلاف قرص.. حبس تاجر مخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 7000 قرص مخدر - 2 زجاجة بداخلهما سوائل مخدرة قبل ترويجها على عملائه بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق  قبل ترويجه سمومه علي عملائهم بالقاهرة وتولت النيابة التحقيق .

فقد تم ضبط سائق مقيم بمحافظة الشرقية حال إستقلاله سيارة قيادته بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته (7000 قرص مخدر - 2 زجاجة بداخلهما سوائل مخدرة - هاتف محمول).

حبس سائق قرص مخدر الساحل القاهرة امن القاهرة

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