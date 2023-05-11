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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيروز حسن: "طبيعة شغلي تفرض عليا أقدم كل ألوان الغناء"..ومفاجأة الفترة القادمة|فيديو

المطربة فيروز حسن
المطربة "فيروز حسن"

أكدت المطربة "فيروز حسن"، أن دراستها كانت ليسانس أداب، و الغناء بالنسبة لها هواية و دخلت أوركسترا الشباب و الرياضة، مضيفة أنها أشتركت بالعديد من المسابقات و الحفلات.

و أضافت فيروز حسن خلال لقائها ببرنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، و الذي تقدمه الإعلامية "دينا رامز"، أنها تمرنت على يد كثير من المايسترو هات و الموسيقيين و منهم، "شريهان الحداني، وائل طلبة".

و أوضحت فيروز حسن، أن توصيل الموهبة أصبح أسهل و ذلك من خلال السوشيال ميديا، و أنها شخصية خجولة و هادئة بطبعها، مضيفة أنها على إستعداد أن تغني شعبي، و أن بطبيعة شغلها عليها تقديم كل الألوان الغنائية.

و تابعت أنها أنتجت كليبين، و قريبا سينزل كليب أغنية "يا جماله"، من ألحان "مصطفى العسال" و توزيع "كريم أسامة، معقبة:" في مفاجأة الفترة الجاية".

وأشارت إلى أنها ضد فكرة الإحتكار لعدد سنوات محددة و طويلة من قبل الشركات المنتجة، و تحاول أن توجد عقود وشركات تناسبها.
 

فيروز أوركسترا الشباب ست الستات صدى البلد السوشيال ميديا دينا رامز

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