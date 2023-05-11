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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تشوق الجمهور لهاتف غامض بإمكانيات جبارة

شاومي تشوق لهاتف
شاومي تشوق لهاتف غامض بإمكانات جبارة

أفادت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تعتزم إطلاق هاتف جديد مميز خلال الأسابيع المقبلة، حيث شوقت الشركة لهاتف غامض يضم عددا من المواصفات القياسية، ومن المرجح إطلاقه بحلول نهاية شهر مايو. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف شاومي الغامض قد حصل بالفعل على شهادة اعتماد من وكالة 3C الصينية، والتي كشفت عن رقم الطراز الخاص به وهو 23054RA19C ، كما سيدعم الهاتف تقنية الشحن السريع اللاسلكي بقوة 67 وات. 

 

ومن المتوقع أن يعمل هاتف شاومي الغامض على معالج من نوع Snapdragon 778G Plus من شركة كوالكوم الأمريكية، مع 6 و 8 جيجابايت رام  من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128و 256 و 512 جيجابايت قابلة للتوسيع، مع نظام التشغيل أندرويد 13.  

 

وسيأتي هاتف شاومي الغامض على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع OLED، مع جودة +HD، ودقة 720 × 16OO بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.  

 

 وسيحتوي هاتف شاومي الغامض على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع اللاسلكي بقدرة 67 وات، يمكنها شحن البطارية حتى 80 % في غضون 20 دقيقة، ومن المقرر أن تكشف الشركة عن تفاصيل الهاتف وموعد إطلاقه تحديدا والسعر المحتمل خلال الأيام المقبلة. 

 

 

 

 

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