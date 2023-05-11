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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

13 مايو بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

متابعة امتحانات صفوف
متابعة امتحانات صفوف النقل في سيناء




استعدت  مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء  لامتحانات الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام للشهادة الإعدادية، ٢٠٢٣م.،  والتي ستبدأ السبت المقبل  ١٣ مايو الجاري ولمدة 6 أيام.

 

 وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، على ضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ومتابعة العمل لحظة بلحظة وحل أى مشكلة وقت حدوثها على مستوى لجان الامتحان، و ضرورة اتباع التعليمات والقواعد الأساسية الخاصة بالامتحانات.

وأضاف أن جدول امتحانات المواد الدراسية هو:

السبت 13 مايو الجارى: مادة اللغة العربية والخط والاملاء لمدة ساعتين، وامتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف .

الاحد 14 مايو الجارى:  مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف.

الاثنين 15 مايو الجارى:  مادة العلوم لمدة ساعتين.

الثلاثاء 16 مايو الجارى:  مادة الهندسة لمدة ساعتين، امتحان مادة التربية الفنية لمدة ساعتين.

الأربعاء 17 مايو الجارى :  مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين .

الخميس 18 مايو الجارى:  مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين .

وأشار وكيل الوزارة الى أن الاملاء يخصص لها 20 دقيقة من الوقت الكلى لزمن إجابة مادة اللغة العربية والخط.

 

المستوى الرفيع:

 

اما  بالنسبة للمدارس الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات فقد عقد امتحان المستوى الرفيع بالنسبة للغة الإنجليزية واللغة الفرنسية يوم الأربعاء الموافق 3 مايو الجارى، على أن تقوم المدرسة بتظريف أوراق الإجابات وتسليمها الى لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الاعدادى لتقدير درجاتها.

 

ولفت ،إلى  أن امتحانات النقل الثانوى العام والفنى مستمرة حتى يوم الخميس القادم الموافق 18 مايو الجارى .
 

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سيناء امتحانات الشهادة الاعدادية الدراسي

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