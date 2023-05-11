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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار البرنامج التدريبي للتأهيل الذهني والبدني للمعلمين بشمال سيناء

تأهيل بدني للمعلمين
تأهيل بدني للمعلمين الجدد في سيناء

شهد  حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء ،   البرنامج التدريبي للتاهيل الذهني والبدني للمعلمين ، لليوم الثالث على التوالي ، بناء على تكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

وأفاد دكتور محمد محمود عبد الناصر مدير إدارة تدريب التخصص بأنه قد تم تقسيم المعلمين والبالغ عددهم 208 معلمين ومعلمات الى مجموعتين مجموعة على الرجال ومجموعة للنساء. 

وبلغ عدد المعلمات المجموعة الاولى 171 معلمة تم تقسيمهن الى 5 مجموعات وتم توزيع عدد المعلمين المجموعة الثانية للتأهيل البدني .
 

المهارة المطلوبة:

 

وشمل التدريب عدة خطوات هي :
-تقسيم المتدربين الى مجموعات ،-تخصيص مدرب لكل مجموعة  - شرح نظري من المدرب بالمهارة المطلوبة، - بيان علي المعلم لتأديه المهارة، - تنفيذ المتدربين للمهارة ، -تصميم المتدرب في الاداء.


حيث يتم التدريب بطرق علمية وعملية ، تحت إشراف  توجيه عام التربية الرياضية بقيادة ايمان طلعت،  والتي  افادت بأن برنامج التاهيل بدنيا يشمل على عدد من التمارين وهي:

 الجري المتعرج -الضغط- الوشب الطويل- البطن- التوازن - العقله ة - 100 م عدو- 100 م عدو رجال-  و400 م عدو سيدات.
 

وقال وكيل الوزارة، إن الهدف من هذا التأهيل هو تدريب المعلمين والمعلمات الجدد على بعض من التمارين والمهارات ، حتى يؤدي المعلم دوره على أكمل وجه وتكون العملية التعليمية في أحسن صورة ممكنة. 

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