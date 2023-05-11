تعليم شمال سيناء يفوز بجائزة مسابقة الراوي الصغير

حققت محافظة شمال سيناء، جائزة مسابقة الطفل المبدع،تحت شعار الراوي الصغير، لعام ٢٠٢٣م.، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.



وقد فازت الطفلة السيناوية مريم فؤاد أحمد محمد بروضة 25 يناير الرسمية لغات في العريش بالمركز الأول على مستوى الجمهورية ، في مسابقة الطفل المبدع تحت شعار الراوي الصغير.

الراوي الصغير:

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن مسابقة الطفل المبدع نظمها توجيه عام رياض الأطفال بالوزارة ، بعنوان : " الطفل المبدع " تحت شعار : " الراوي الصغير " ، والتي تختص بمجال الإبداع الأدبي في رواية القصة .

وأضاف أن المسابقة تتيح فرصة اكتشاف الأطفال الموهوبين ورعايتهم في كافة المجالات ، خاصة في مجال الثقافة والفنون والأدب .. إلى جانب تشجيع الأطفال على التمييز والابتكار كأحد الأهداف الأساسية للمنهج الجديد لرياض الأطفال .