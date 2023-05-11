العثور علي 1,4 مليون جنيه بحوزة 3 أجانب يتاجرون في النقد الأجنبى

ضبط رجال مباحث القاهرة 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وعثر بحوزتهم 1,4 مليون جنيه .

وكان اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد علي تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع العاصمة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط شقيقين "يحملان جنسية إحدى الدول" حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما حقيبتان بداخلهما مبلغ مالى 1,440,000مليون جنيه .

وبمناقشتهما عن مصدر تحصلهما على المبلغ المضبوط إعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع تخصص فى إجراء التحويلات المالية من وإلى داخل البلاد بالإشتراك مع آخر يعمل مستورد قطع غيار دراجات نارية مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وأن المبلغ المالى المضبوط محول لهما من الخارج عن طريق أحد التطبيقات أمكن ضبط الأخير .

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها وأقر بقيامه بتجميع المستحقات المالية من التجار والمستوردين بالخارج بالعملات الأجنبية وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لذويهم أو المستفيدين منها المقيمين داخل البلاد ، بالإضافة إلى إستغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج فى دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبى إستيراد المنتجات من الخارج وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون تم إتخاذ الإجراءات القانونية.