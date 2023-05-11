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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بروتوكول بين الهجرة وإكسبو ريبابليك بشأن الترويج للعقار المصري

صدى البلد

 شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة شركة إكسبو ريبابليك لتنظيم المعارض، بشأن التعاون المشترك في الترويج للعقار المصري وتنظيم المعارض العقارية بالخارج.

وأكدت السفيرة سها جندي،عقب التوقيع، أن البروتوكول جاء في ضوء ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بالمصريين المقيمين بالخارج والتوجيهات الخاصة بزيادة الترويج الخارجي لفرص الاستثمار العقاري المتوفرة في مصر، معربة عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول مع شركة اكسبو ريبابليك لتنظيم المعارض، بما يساهم في تحقيق هدف الترويج للعقار المصري، كما أن الاستثمار العقاري يأتي على رأس اهتمامات المصريين بالخارج، وفقًا لما تم إجراؤه من استطلاعات الرأي، وكذلك خلال نقاشات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.


وأضافت وزيرة الهجرة أن التنمية العمرانية بمصر شهدت معدلات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية مع تنفيذ المشروعات التنموية الكبري التي تشهدها المحافظات كافة، لافتة إلى أن هذه المعارض تعد نافذة جديدة لكل هذه الإنجازات بالسوق العقاري المصري على مستوى العالم، ويؤكد رؤية مصر المتطلعة لمزيد من التقدم في هذا المجال، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 واستجابة لطلبات المصريين بالخارج لامتلاك عقار بالوطن.


وأوضحت وزيرة الهجرة أن الدولة حريصة على توفير فرص الاستثمار العقاري لجميع شرائح المصريين بالخارج، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدن الجيل الرابع، وكذلك مشروعات الإسكان على اختلافها، مؤكدة أننا نعمل بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لإتاحتها لجميع المصريين بالخارج.


وثمنت وزيرة الهجرة، ما يقوم به الدكتور باسم أحمد كليلة رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابليك، من الترويج للعقار المصري بالخارج في العديد من المعارض في عدة دول، مشيرة إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمارات، بما تمتاز به من بيئة تشريعية ومناخ استثماري، بجانب كونها سوقًا كبيرًا، مؤكدة أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، فبناء الأوطان مهمة الجميع، مشيرة إلى حضورها النسخة الثامنة من معرض عقارات النيل Nile property Expo بالرياض.


وأكدت وزيرة الهجرة أن النسخة الماضية من المعرض كانت مميزة للغاية، وشهد إقبالا كبيرا من المصريين والأشقاء العرب، وكان ترجمة حقيقية لجهود التعاون بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين من رجال الأعمال والمستثمرين، مضيفة أن استراتيجية الوزارة تقوم على الترويج لمصر اقتصاديا وثقافيا وعلميا وعلى كافة الأصعدة، بجانب العمل على تعريف المصريين بالخارج بمختلف فرص الاستثمار، وإيصال صوت المصريين بالخارج لكافة وزارات ومؤسسات الدولة المصرية وتلبية احتياجاتهم.


ومن جانبه، ثمن الدكتور باسم أحمد كليلة رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابليك، دعم الوزارة والتعاون الكبير في عدة نسخ من المعرض، مشيرًا إلى أن حضور السفيرة سها جندي المعرض يدعم رسالة المعرض من خدمة المصريين بالخارج والترويج لفرص الاستثمار في العقار المصري.
وأكد أن توقيع البروتوكول يسمح لنا أن نكون جزءا من هذه المنظومة، متابعا: "لدينا خطط لارتياد أسواق جديدة لنصل بخدماتنا لعدد أكبر من المصريين بالخارج، وتعريف بأهمية الاستثمار في العقار المصري".


وقع البروتوكول الدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، ممثلُا عن وزارة الهجرة، والدكتور باسم أحمد كليلة رئيس مجلس إدارة شركة اكسبو ريبابليك.


ويقضي البروتوكول برعاية وزارة الهجرة للمعارض العقارية التي تنظمها الشركة في مختلف دول العالم وتوفير برامج تمويلية عقارية خاصة بالمصريين في الخارج، بجانب مشاركة وزارة الهجرة في الفعاليات والمعارض العقارية التي يتم تنظيمها، وتوفير جناح رسمي خاص لوزارة الهجرة بالمعارض التي يتم تنظيمها لتقديم الخدمات للمصريين بالخارج.


 

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