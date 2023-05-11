إشادة بانضباط اللجان الامتحانية النظرية والعملية بمدارس التعليم الفني بالسويس

قام ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس بتفقد الامتحانات النظرية والعملية للتعليم الفني المتقدم نظام الخمس سنوات بدأها بمدرسة السويس الصناعية المتقدمة تفقد خلالها سير أعمال الامتحانات واستقرارها بمختلف الأقسام العملية وكذلك استقرار العملية الامتحانية داخل اللجان فضلاً عن متابعة سيادته لنماذج الطبع من حيث الوضوح ومباشرة الأسئلة ومساحات الرسم الفني والعملي ، كما تفقد سيادته معامل الحاسب الآلي وتأكد من سير وانظباط العمل بها دون مشاكل تذكر ، كما تابع الكنترول الداخلي بها .



ومن ناحية أخرى فقد تفقد عمارة امتحانات المرحلة الاولي من امتحانات النقل للصفوف الرابع والخامس الابتدائي والصف الأول الإعدادي والتي مرت علي مدار أسبوع كامل دون أن يرد الي غرفة العمليات ثمة مشكلات تذكر .مع تمنياتنا لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات دوام النجاح والتفوق.