عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية بأوروبا للعام الرابع على التوالي

صدى البلد

للعام الرابع على التوالي، تظل فرنسا الوجهة الأولى في أوروبا في جذب المستثمرين الأجانب، بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة "إرنست أند يونج" عن التدفقات الاستثمارية الأجنبية في أوروبا خلال العام الماضي.

 

واستطاعت فرنسا الحفاظ على مركزها في المقدمة وتظل الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية بأوروبا بعد أن جذبت 1259 مشروعا في عام 2022، أي زيادة 3% خلال عام بينما زاد العدد الإجمالي للاستثمارات الأجنبية في جميع أنحاء أوروبا بنسبة 1% فقط.

 

وتأتي المملكة المتحدة في المركز الثاني التي حظيت ب 929 مشروعا وألمانيا في المركز الثالث من خلال 832 مشروعا استثماريا فقط.

 

لكن، وبحسب التقرير، تجذب البلاد مشاريع استثمارية أقل توظيفا من جيرانها. ففي المتوسط، يؤدي كل مشروع إلى خلق 33 وظيفة في فرنسا، مقابل 58 في ألمانيا أو 59 في المملكة المتحدة. 
 

المملكة المتحدة المانيا فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

قرار عاجل من الصحة العالمية بشأن جدري القرود

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

لن تصدق ماتفعله العلاقة الحميمية في الذاكرة | بالأدلة العلمية

صفقة سوبر.. هل يتعاقد الزمالك مع نجمه السابق ومحبوب جماهيره؟

ترشيحاتنا

أول نقيبة للفلاحين تكشف لـ"صدى البلد" أهم طموحاتها وقراراتها بعد توليها المنصب

كابوس لـ زيلينسكي.. روسيا توجه ضربة قوية لـ الجيش الأوكراني بسلاح فتاك

التضامن: توعية 1000 أسرة في المرحلة الأولى بالاكتشاف المبكر للإعاقة

بعد هجوم غزة المفاجئ.. سقوط صاروخ على منزل جنوب تل أبيب| فيديو

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

وصول العينات..الصين تبدأ في تنفيذ أولى خطوات إمكانية البناء على سطح القمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطريق ممهد لصعود الأهلي للنهائي| تفاصيل 3 أزمات تضرب الترجي التونسي

لن تصدق ماتفعله العلاقة الحميمية في الذاكرة | بالأدلة العلمية

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

الحفر كتير.. تصرف غريب من سائق بريطاني مع السياح جنوب لندن

فيديو

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

كارثة تهدد الملايين بهذه المناطق | ماذا يحدث في مياه البحار؟

خطة لزيادة الزائرين.. السياحة على مائدة الحوار الوطني| تغطية خاصة

أول امرأة تشغل هذا المنصب.. نقيب الفلاحين بكفر الشيخ سيدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ