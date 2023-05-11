أزهري: أذوب عشقا في آل بيت سيدنا رسول الله.. فيديو

حل فضيلة الشيخ حازم جلال من علماء الأزهر الشريف، ضيفا على الإعلامي أيمن عدلي في برنامج "كنوز الوطن"، المُذاع عبر فضائية "أخبار مصر".

وقال فضيلة الشيخ حازم جلال من علماء الأزهر الشريف: “يجب أن يكون الداعية ذا فكر مستنير سواء في التثقيف أو القراءة أو الحياة العملية”.

وأضاف فضيلة الشيخ حازم جلال من علماء الأزهر الشريف،: “كل العلوم ليست في الجامعة فعلم الحياة أكبر من علم الجامعة”، لافتا: “أذوب عشقا في آل بيت سيدنا رسول الله”.





وأشار: “الدعوة ليست عملية سهلة بل هي عملية شاقة وصعبة”، متابعا: “دعوة كل الأطياف على مختلف طوائفهم وعقائدهم وشرائعهم وثقافتهم وبيئتهم عملية ليست سهلة”.