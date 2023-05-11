أستاذ استثمار: رفع سعر الدولار بالموازنة الجديدة شائعة لا يجب الالتفات إليها

‏قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار تعليقا على الشائعات المنتشرة ان سعر الدولار سيكون 35 جنيها في الموازنة الجديدة إن بالتأكيد بعد نفى مجلس الوزراء الأمر فهي شائعة ولا يجب الالتفات حول هذا الكلام والتركيز على كلام الحكومة فقط.

وتابع هشام إبراهيم خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "محمد مصطفى"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الكلام الذي تعلنه الحكومة هو الكلام الحقيقي والحكومة المصرية ليس لها أي مصلحة وإذا كان سعر الدولار سيكون بخمسة وثلاثين جنيه او حتى بخمسة وعشرون جنيه الحكومة لن تخفي ذلك وليس لديها أي اسرار لكي تخفيها وحتى الأن الحكومة لم تتحرك في مسألة رفع سعر الدولار عن ما هو موجود ومعلن في السوق وحتى هذه اللحظة لا يوجد جديد في الأمر.

تخفيض قيمة الجنيه المصري

ونوه أن الفكرة ليست فكرة تخفيض قيمة العملة ولو هذا يؤثر بالإيجاب على المواطن والوضع الاقتصادي الحكومة لن تتردد في اتخاذ هذا الأمر لكن تخفيض الجنيه لا يأتي بالإيجاب على المواطن ولا الوضع الاقتصادي بل قد يكون امر عكسي وفي ضوء ذلك الحكومة هي من لها تقدير حجم الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي ولديها التقدير في حجم التدفقات التي تأتي إلينا من النقد الأجنبي وفي ضوء ذلك الحكومة ترى أن حتى الآن ليس لدينا أي جديد في هذا الأمر.