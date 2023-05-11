عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ استثمار: رفع سعر الدولار بالموازنة الجديدة شائعة لا يجب الالتفات إليها

هشام إبراهيم
هشام إبراهيم

‏قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار تعليقا على الشائعات المنتشرة ان سعر الدولار سيكون 35 جنيها في الموازنة الجديدة إن بالتأكيد بعد نفى مجلس الوزراء الأمر فهي شائعة ولا يجب الالتفات حول هذا الكلام والتركيز على كلام الحكومة فقط.

وتابع هشام إبراهيم خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "محمد مصطفى"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الكلام الذي تعلنه الحكومة هو الكلام الحقيقي والحكومة المصرية ليس لها أي مصلحة وإذا كان سعر الدولار سيكون بخمسة وثلاثين جنيه او حتى بخمسة وعشرون جنيه الحكومة لن تخفي ذلك وليس لديها أي اسرار لكي تخفيها وحتى الأن الحكومة لم تتحرك في مسألة رفع سعر الدولار عن ما هو موجود ومعلن في السوق وحتى هذه اللحظة لا يوجد جديد في الأمر.

 

 

تخفيض قيمة الجنيه المصري 

 

ونوه أن الفكرة ليست فكرة تخفيض قيمة العملة ولو هذا يؤثر بالإيجاب على المواطن والوضع الاقتصادي الحكومة لن تتردد في اتخاذ هذا الأمر لكن تخفيض الجنيه لا يأتي بالإيجاب على المواطن ولا الوضع الاقتصادي بل قد يكون امر عكسي وفي ضوء ذلك الحكومة هي من لها تقدير حجم الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي ولديها التقدير في حجم التدفقات التي تأتي إلينا من النقد الأجنبي وفي ضوء ذلك الحكومة ترى أن حتى الآن ليس لدينا أي جديد في هذا الأمر.

سعر الدولار هشام إبراهيم محمد مصطفي الحكومة الحياه اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

استعدوا للرد.. نتنياهو يدعو وزير الدفاع لاجتماع عاجل

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

والد عروس تريند من يؤتمن على العرض: مش بنتي وصاحبة الفيديو تريد الشهرة

فساد بـ70 مليون جنيه.. إحالة مسئولين كبار بمصلحة الجمارك وأصحاب شركات للمحاكمة

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

ترشيحاتنا

شعبة مواد البناء تكشف سبب عدم انخفاض سعر الحديد في مصر رغم تراجعه عالميا

سياسة مشددة .. أمريكا تغير قواعد الهجرة

بعد التحذيرات.. هل يتخلى العالم عن الدولار حال تخلفت أمريكا عن سداد الديون؟

تشكيل يوفنتوس أمام إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي

بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي تنذر بوقف الفيدرالي رفع أسعار الفائدة

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

غير الشعر .. استخدامات زيت الروزماري لعلاج الأمراض المختلفة

جزارة تبيع لحوم حمير في شبرا الخيمة| كيف تم اكتشافها والقبض على صاحبها ؟

توقفي عن وضع المكياج وشاهدي ماذا سيحدث لبشرتك

فيديو

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته .. ما قصة الفيديو المحذوف؟ "فيديوجراف"

ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة | كيف تكتشفها ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ