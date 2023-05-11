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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات لأردني حاول تهريب المخدرات بميناء نويبع

محكمة الجنايات
محكمة الجنايات

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها اليوم الخميس، برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون رئيس محكمة جنايات، وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر، و المستشار شريف أمام أحمد، والمستشار أحمد فاروق الشهبه، وأمانة سر محمد عبد الستار ومينا وليم بمعاقبة  سلطان عبدالله  صباح أردني الجنسية بالمشدد  10 سنوات.


وتعود أحداث الواقعة في سبتمبر 2022 بورود معلومات إخبارية من إدارة البحث الجنائي بميناء نويبع البحري بالاشتراك مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باعتزام سلطان عبدالله  صباح أردني الجنسية، بتهريب كمية من المواد المخدرة  داخل أمتعته الشخصية لبيعها خارج البلاد، واستخدم  كلًا من عمر أحمد سليمان أردني الجنسية،  وعلى سليمان  حسن، أردني الجنسي ، لمساعدتهم خلال السفر عبر ميناء نويبع إلى دولة الأردن، وجرى تقنين الإجراءات القانونية لضبط المتهم.


وبتفتيش حقائب عمر أحمد سليمان،  وعلى سليمان حسن، عن طريق جهاز  "الأشعة  أكس"، تبين وجود أجهزة معتمة داخل الحقائب،  وبفتحها وجد بها  3 علب بلاستيك شامبو، وحمام كريم بداخل كل حقيبة، وبفتحهما وجدوا بكل علبة كيس  بلاستيك أبيض شفاف بداخله نبات الهيدرا المخدر.


و بمواجهتهم اعترفوا أن المواد المخدرة تخص سلطان عبدالله صباح من دولة الأردن، وأنهم تسلموا الحقائب من أحد الأشخاص يدعى خالد إبراهيم عطيوى مقيم مدينة دهب، لتوصيلها للمدعو سلطان عبدالله صباح مقابل مبلغ مالي، وأرشدوا عن مكان تواجده.


وعقب تقنين الأوضاع تم القبض على المتهمين الأربعة و بمواجهتهم اعترفوا أن المواد المخدرة تخص المتهم سلطان عبدالله صباح، وجرى تحرير محضر رقم 9042 لسنة 2022 جنايات نويبع، وبالعرض على وكيل النائب العام بمحكمة نويبع  قرر حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق.


وجرى تحديد جلسة اليوم للمرافعة والنطق بالحكم، وأصدرت محكمة الجنايات حكمها بحبس سلطان عبدالله صباح بالحبس 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، وغرامة 500 ألف جنيه  بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، ومحاولة تهريب مخدرات عن طريق ميناء نويبع . وتكوين تشكيل عصابي لتصدير المخدرات من مصر الى الأردن، وبراءة باقي المتهمين لكونهم شهود وقاموا بالإبلاغ عن المتهم.

محكمة

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محكمة الجنايات السجن مخدرات أردني

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