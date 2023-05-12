وفاة طفلة غرقا أثناء لهوها بمياه ترعة النعناعية بقرية ابيار بكفر الزيات

شهدت قرية ابيار بكفر الزيات بمحافظة الغربية مساء اليوم واقعة وفاة طفل تدعي "م.ن"7 سنة أثناء لهوه أمام منزلها غرقا في مياه ترعه النعناعية وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وانتشالها وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي كفر الزيات العام .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من أهالي قرية ابيار بغرق الطفلة أثناء لهوها بنطاق المركز .



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.