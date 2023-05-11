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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: 4 لجان تفتيشية تحرر 208 محاضر بالسنطة وقطور وكفر الزيات وبسيون

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على التنفيذ الحازم لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بشأن التصدي لكافة أشكال الغش التجاري ولأي محاولات للتلاعب بالأسعار والمساس بالأمن الغذائي للمواطن، إلى جانب توفير احتياجات المواطنين من السلع بالأسعار المناسبة، حيث شكل المحافظ  لجان من مديريات التموين، الصحة والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء للقيام بحملات على الأسواق والمحال والمخابز للتأكد من توافر السلع الغذائية ومدى جودتها وصلاحيتها ومراقبة الأسعار والتأكد من وضعها على كافة السلع.

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وتفقد المحافظ عددا من المحال المواد الغذائية ومحال الجزارة بقرى مركز زفتى تابع خلالها توافر السلع ووضع الأسعار عليها، موجها مديرية الطب البيطري بسحب عينة من أحد محال الجزارة لمعاينتها، كما كلف المحافظ ٤ مجموعات قامت بمتابعة الأسواق ومحال المواد الغذائية في مراكز ومدن المحلة، كفر الزيات، قطور والسنطة، وأسفرت عن تحرير 208 محاضر متنوعة.

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وقال رحمي إن الحملات أسفرت في السنطة عن تحرير مديرية الصحة لعدد ٩٩ محضر تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم وجود تراخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية، كما حررت مديرية التموين ٥٣ محضرا ما بين عدم إعلان الأسعار، نقص وزن رغيف الخبز، عدم مطابقة ماكينة الصرف، حقن دواجن ومصنعات لحوم، مخالفة المواصفات والنظافة وعدم وجود ميزان حساس، استخدام شكارة دقيق بلدي مدعم لغرض غير المخصص له، بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وعدم وجود تراخيص للمخبز، في حين حررت مديرية الطب البيطري ٥ محاضر للذبح خارج المجازر، كما حررت هيئة سلامة الغذاء ٣ محاضر لأغذية منتهية الصلاحية وإعدام وتحريز لحوم ودواجن ومصنعات لحوم، بالإضافة إلى ٤٨ محضرا حررتها الوحدات المحلية لإشغال الطريق ومخالفة الاشتراطات البيئية وعدم وجود تراخيص للمحال.

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