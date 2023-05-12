انتهاء صلاحية الإجراء الصحي يمنع دخول المهاجرين لحدود الولايات المتحدة

انتهت صلاحية إجراء سمح للولايات المتحدة بمنع الدخول إلى أراضيها منذ بداية انتشار فيروس كورونا ، فيما يشكل تغييراً أربك عدداً كبيراً من المهاجرين على الحدود وأثار مخاوف من تدفق "فوضوي" لهم.

وتمهيداً لانتهاء الإجراء، الذي يسمى "الفصل 42"، فرضت حكومة الرئيس جو بايدن قيوداً جديدة على حق اللجوء وحشدت آلافاً من عناصر قوات الأمن، محذرة من أن الحدود مع المكسيك "ليست مفتوحة".

ويمثل إنهاء قيود الهجرة الطارئة المعروفة باسم الفصل 42 تحولًا رئيسيًا في السياسة في كيفية تعامل الولايات المتحدة مع المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية "المكسيك" ، بما في ذلك أولئك الذين يأملون في طلب اللجوء.



ولأكثر من ثلاث سنوات ، منذ بداية وباء COVID-19 ، استشهد مسؤولو الحدود الأمريكية في عهد الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن بالباب 42 لطرد مئات الآلاف من المهاجرين إلى المكسيك أو بلدانهم الأصلية على أساس أن دخولهم قد يساهم في ذلك. لانتشار فيروس كورونا.



في حين أنه إجراء رسمي للصحة العامة ، تم استخدام العنوان 42 كأداة لإدارة وردع المعابر الحدودية غير القانونية ، لا سيما في ظل إدارة بايدن ، التي واجهت موجة هجرة غير مسبوقة تغذيها جزئيًا الهجرات الجماعية من البلدان المنكوبة بالأزمات مثل كوبا ، نيكاراغوا وفنزويلا.

في حين أنه إجراء رسمي للصحة العامة ، تم استخدام الفصل 42 كأداة لإدارة وردع المعابر الحدودية غير القانونية ، لا سيما في ظل إدارة بايدن ، التي واجهت موجة هجرة غير مسبوقة تغذيها جزئيًا الهجرات الجماعية من البلدان المنكوبة بالأزمات مثل كوبا ، نيكاراغوا وفنزويلا.



أدان الديمقراطيون التقدميون والمدافعون الفصل 42 لأنه يمنع المهاجرين من طلب اللجوء ، وهو حق قانوني يتمتعون به عادةً إذا وصلوا إلى الأراضي الأمريكية. لقد صوره الجمهوريون على أنه أداة فعالة لمراقبة الحدود ، واقترحوا تقنين الفصل 42 في قانون بحيث يمكن استخدامه خارج سياق الوباء.



ونظرًا لاعتمادها على القاعدة لأكثر من ثلاث سنوات ، تتوقع الولايات المتحدة أن تشهد زيادة حادة في وصول المهاجرين الآن بعد أن انتهى الفصل 42، لاستباق الارتفاع التاريخي المحتمل في المعابر الحدودية ، وكشفت إدارة بايدن النقاب عن شبكة من السياسات التي تجمع بين تدابير لردع الهجرة ، مثل تقييد اللجوء ، مع فرص موسعة للمهاجرين لدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني.

وانتهى العنوان 42 الساعة 11:59 مساءً. في 11 مايو ، نظرًا لانتهاء حالة الطوارئ الوطنية للصحة العامة COVID-19 ، مما أدى إلى إلغاء أحد الأسس القانونية لهذه السياسة.



منذ أن أقرته إدارة ترامب في مارس 2020 ، سمح الفصل 42 للولايات المتحدة بطرد المهاجرين أكثر من 2.7 مليون مرة من الحدود الجنوبية ، وفقًا للأرقام الحكومية الرسمية.



حتى ربيع عام 2022 ، جادلت الحكومة الأمريكية بأن الفصل 42 ضروري لاحتواء فيروس كورونا ، وهو ما يتعارض مع خبراء الصحة العامة. لكن في أبريل 2022 ، قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه لا يوجد أساس للصحة العامة لمواصلة طرد المهاجرين وأعلنت أنها ستلغي العنوان 42 تدريجيًا.



وظل الفصل 42 ساريًا بسبب أمر من قاضٍ فيدرالي في لويزيانا وافق على طلب من الولايات التي يقودها الجمهوريون لمنع إنهاء السياسة لأسباب فنية. كان من المقرر أن تنتهي عمليات الطرد مرة أخرى في ديسمبر 2022 بعد أن أعلن قاض فيدرالي آخر أن القاعدة غير قانونية. لكن المحكمة العليا الأمريكية أوقفت حكمه لاحقًا ، مرة أخرى بناءً على طلب الدول التي يقودها الجمهوريون.