بشأن مخاوف العالم.. نداء عاجل من الصين لـ طالبان

طلبت وزارة الخارجية الصينية من طالبان تبني سياسات محلية وأجنبية "معتدلة وحكيمة"، وحماية حقوق ومصالح المرأة في أفغانستان، حسبما ذكرت طلوع نيوز.

وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، أثناء حديثه في مؤتمر صحفي في 10 مايو، طالبان على اتخاذ موقف أكثر ثباتا من مواجهة الإرهاب.

وقال وين بين: "لقد لاحظنا أيضا أن هناك بعض المخاوف والتوقعات بشأن الحكومة الأفغانية المؤقتة من بقية العالم، على وجه التحديد، من المأمول أن يحقق الجانب الأفغاني تقدمًا أكبر في تبني سياسات محلية وأجنبية معتدلة وحكيمة وحماية حقوق ومصالح النساء والأطفال".

وأضاف: "ومن المأمول أيضا أن يتخذ الفريق الأفغاني موقفا أكثر ثباتا من مواجهة الإرهاب ويسعى للحصول على نتائج ملموسة في هذا الصدد".

كما أكد أنه "لا ينبغي استبعاد أفغانستان من المجتمع الدولي".

وتابع: "بصفته جارا ودودا في أفغانستان، تعتقد الصين دائما أنه لا ينبغي استبعاد أفغانستان من المجتمع الدولي، وينبغي أن يتم تشجيع مصالح ورفاهية الشعب الأفغاني، وينبغي تشجيع إعادة البلاد السلمية للبلاد، والسيادة"، مشيرا إلى أن السلامة الإقليمية لأفغانستان يجب احترامها.

ومع ذلك، قالت طالبان إن مسألة المرأة في أفغانستان هي قضية داخلية، وسيتم حل التحديات الحالية وفقا للمبادئ الإسلامية.

وهناك بعض القضايا في أفغانستان التي هي قيم أو قوانين إسلامية، وعليها احترامها. وقال زبيد الله المجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن التدخل في شؤون أفغانستان ليس من مصلحة أي شخص.

وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤخرًا إن العالم الإسلامي يدين حظر طالبان على التعليم العالي للنساء، حسبما ذكرت طلوع نيوز.

وأشار إلى أنه "عندما سنت طالبان حظرا تقييديا على التعليم العالي للنساء، تحدثت الحكومات من جميع أنحاء العالم الإسلامي لإدانة قرار طالبان"، وجادلوا بأن الأفعال كانت غير إنسانية وعلى عكس المعتقدات الإسلامية.

