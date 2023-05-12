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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام وتامر عاشور يشعلان أولى حفلات صيف الكويت.. صور

تامر عاشور وأنغام
تامر عاشور وأنغام

افتتح النجمان صوت مصر أنغام والفنان تامر عاشور، أولى حفلات مهرجان "صيف الكويت" وسط حضور جماهيري كبير ناهز الـ 5 آلاف من جمهور متذوق للفن وعاشق للطرب تفاعل مع النجمين طوال الحفل الذي أقيم مساء الخميس وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

قدم الحفل الإعلامي علي نجم، بينما تولى مهمة قيادة الفرقة الموسيقية المايسترو هاني فرحات.

ودشن الفنان تامر عاشور، الأمسية وقدم مجموعة كبيرة من أغنياته مثل دي حكاية وبياعة وهاجي على نفسي وغيرها من الأغنيات.

لوحة باهتة .. تامر عاشور مفاجأة أنغام في حفل الكويت

اليوم .. أنغام تحيي حفلا غنائيا في الكويت

بينما أحيت أنغام الوصلة الثانية واستقبل الجمهور النجمة المصرية بعاصفة من الترحيب، وقدمت أنغام باقة من أغنياتها مثل كل ما نقرب لبعض وحالة خاصة جدا واساميك الكتيرة.

وقدم الثنائي أنغام وتامر عاشور، دويتو  "لوحة باهتة" وكان مفاجأة الحفل حيث صعد تامر للمسرح وسط تفاعل جماهيري كبير ليقدم مع أنغام الأغنية بتناغم وانسجام، وكان لافتا اهتمام منظمي الحفل بديكورات المسرح والإضاءة الى جانب المؤثرات التي خطفت الأنظار.


وعبرت أنغام، عن سعادتها بلقاء الجمهور الكويتي متوجهة بالشكر الى شركة ليلة عمر عن حسن التنظيم والاستقبال ومؤكدة صعوبة حفلاتها في الكويت حيث اصبحت في حيرة لاختيار برنامج غنائي ثري ومتنوع.

وتوجه عبدالعزيز الزيدي رئيس مجلس إدارة شركة ليلة عمر بالشكر إلى النجمين أنغام وتامر عاشور، على افتتاح المهرجان وثمن التفاعل الجماهيري الكبير، مؤكدا أن الأمسيات المقبلة سوف تشهد العديد من المفاجآت السارة.

وتستمر فعاليات مهرجان "صيف الكويت" الذي تنتجه شركة ليلة عمر ومن تنظيم باشا غروب حتى مساء السبت مع حفلات أصالة وإليسا وتامر حسني وفرقة ميامي الكويتية.

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