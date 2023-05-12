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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لوحة باهتة .. تامر عاشور مفاجأة أنغام في حفل الكويت

أنغام وتامر عاشور
أنغام وتامر عاشور

فاجأت أنغام جمهور حفلها في الكويت مساء الخميس، بصعود تامر عاشور إلى المسرح للغناء برفقتها لأحداث أعمالها “لوحة باهتة” التي حققت نجاحا كبيرا مؤخرا. 

صعد تامر عاشور للغناء برفقة أنغام لغناء لوحة باهتة التي طرحت منذ حوالي عام، من ألحانه وكلمات نادر عبد الله، وسط صيحات وهتافات الجمهور لهما. 

ويعتبر الحفل هو الثاني لأنغام فى الكويت هذا العام بعد نجاح حفلها الأول الذي أحيته على نفس المسرح شهر فبراير الماضي، وأقيم داخل ساحة أرينا الكويت ضمن فعاليات حفلات الصيف، وقدمت عدد من أغنياتها الناجحة قديما وحديثا.

يذكر أن الفنانة أنغام، شاركت بحفل روائع الموجي الذي أقيم في السعودية، وسط حضور جماهيري ضخم.

أشعلت أنغام الحفل بغنائها أغنية “صافيني مرة” وسط تفاعل الجمهور الكبير معها.

ويأتي حفل الموسيقار محمد الموجي؛ امتدادًا لنجاح الليالي الفنية التي سبقته مثل: ليلة "صوت الأرض" وليلة "ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة"، و"ليلة من الماضي الجميل".

يذكر أن حفل روائع الموجي ، أقيم فى المملكة العربية السعودية، وأحياه عدد كبير من أهم فناني الوطن العربي ، أبرزهم أنغام وشيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق. 

وحرص عدد كبير من الفنانين المصريين على حضور الحفل منهم حلمي بكر ، تامر عاشور ، حميد الشاعري ، عزيز الشافعي  ، يسرا ، والتى شاركت فى تقديم إحدى فقرات الحفل الذي حظي على اهتمام كبير من قبل المشاهدين .

أنغام أرينا الكويت المملكة العربية السعودية الموسيقار هاني شنودة الموسيقار محمد الموجي الفنانة انغام

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