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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. أنغام تحيي حفلا غنائيا في الكويت

أنغام
أنغام

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي كبير اليوم الخميس في الكويت، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم، وذلك داخل ساحة أرينا الكويت ضمن فعاليات حفلات صيف الكويت.

ويعتبر الحفل هو الثاني لأنغام فى الكويت هذا العام بعد نجاح حفلها الأول الذي أحيته على نفس المسرح شهر فبراير الماضي.

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يذكر أن الفنانة أنغام، شاركت بحفل روائع الموجي الذي أقيم في السعودية، وسط حضور جماهيري ضخم.

أشعلت أنغام الحفل بغنائها أغنية “صافيني مرة” وسط تفاعل الجمهور الكبير معها.

ويأتي حفل الموسيقار محمد الموجي؛ امتدادًا لنجاح الليالي الفنية التي سبقته مثل: ليلة "صوت الأرض" وليلة "ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة"، و"ليلة من الماضي الجميل".

يذكر أن حفل روائع الموجي ، أقيم فى المملكة العربية السعودية ،وأحياه عدد كبير من أهم فناني الوطن العربي ، أبرزهم أنغام وشيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق. 

وحرص عدد كبير من الفنانين المصريين على حضور الحفل منهم حلمي بكر ، تامر عاشور ، حميد الشاعري ، عزيز الشافعي  ، يسرا ، والتى شاركت فى تقديم إحدى فقرات الحفل الذي حظي على اهتمام كبير من قبل المشاهدين .

أنغام الفنانة انغام الكويت فعاليات حفلات صيف الكويت السعودية

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