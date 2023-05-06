أنغام: بشتغل في أغنية من ألحان وليد سعد هتنزل فيديو كليب قريبا

تحدثت المطربة أنغام عن مشاركتها في حفل ليلة روائع الموجي معربة عن سعادتها بهذا الحدث الضخم.

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" “صافيني مرة أول لحن عمله الموجي لـ عبد الحليم وهو لحن صعب جدا عشان كان يقول من خلاله انه ملحن وفيه استعراض كتير للصوت وليه كملحن الحفلة كانت على مستوى عالي جدا”.

وأوضحت خلال حوارها بالبرنامج،: “روح الهاوي إنك تغني أغاني مش بتاعتك وقديمة ولناس بتحب تسمعها”.

وعن أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، قالت أنغام: “بشتغل في أغنية من لحن وليد سعد وكلمات أمير طعيمة وتوزيع مادي وهنزلها على طريقة الفيديو كليب”.