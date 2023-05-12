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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حطم طائرة من أجل المشاهدات.. عقوبة قاسية تلاحق يوتيوبر أمريكي شهير

يوتيوبر حطم طائرة
يوتيوبر حطم طائرة من أجل المشاهدات

ذكر ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة أن اليوتيوبر الشهير الذي تحطم طائرة عمداً للحصول على مشاهدات سيعترف بأنه مذنب بعد أن عرقل تحقيقًا فيدرالياً عن طريق جمع حطام الطائرة من موقع الحادث.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كان قد نشر تريفور جاكوب، البالغ من العمر 29 عاماً، مقطع فيديو لتحطم الطائرة على موقع يوتيوب في ديسمبر 2021، مما يشير إلى أنه كان حادثاً، وقد حصل الفيديو على أكثر من 2.9 مليون مشاهدة حتى الآن.

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ووفقاً لاتفاق، فإن جاكوب صور الفيديو كجزء من صفقة رعاية المنتج، ويمكن أن يواجه الآن ما يصل إلى 20 عاماً في السجن، بعدما اتفق على الإقرار بالذنب في جريمتي التدمير والإخفاء بهدف عرقلة تحقيق فيدرالي.

وأفادت وزارة العدل الأمريكية في بيان يوم الخميس، بأن الطيار والقافز بالمظلات وافق على الإقرار بالذنب في إحدى جرائم التدمير والإخفاء بهدف عرقلة تحقيق فيدرالي، ومن المقرر أن يظهر جاكوب في المحكمة في وقت لاحق للحصول على الحكم النهائي.

وذكر مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا أن تريفور جاكوب، الذي اعترف بأنه مذنب بعد تحطم طائرة عمداً للحصول على مشاهدات على يوتيوب، قد غادر مطار سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا في نوفمبر 2021 في رحلة فردية مع كاميرات مثبتة على طائرته.

وبحسب المكتب، فإن جاكوب لم يكن يعتزم الوصول إلى وجهته، ولكنه بدلاً من ذلك خطط لإخراج نفسه من الطائرة أثناء الرحلة وتصوير نفسه وهو يستخدم المظلة للهبوط على الأرض، وتصوير طائرته وهي تتحطم.

يذكر أن جاكوب اعترف بالذنب في جريمتي التدمير والإخفاء بهدف عرقلة تحقيق فيدرالي في حادث تحطم الطائرة التي قام بتصويرها ونشرها على يوتيوب، ويمكن أن يواجه الآن ما يصل إلى 20 عاماً في السجن. وسيمثل جاكوب أمام المحكمة في وقت لاحق للحصول على الحكم النهائي.

الطائرة يوتيوبر يوتيوبر يحطم طائرة المشاهدات

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