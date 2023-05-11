عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. طائرة إغاثية خامسة تتوجه إلى مطار بورتسودان

جانب من طائرة المساعدات
جانب من طائرة المساعدات

غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي. 

 

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ تحمل الطائرة على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

 

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق. 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

الثالثة ضمن الجسر الجوي.. الكويت ترسل طائرة مساعدات إلي السودان

تابعة للصليب الأحمر.. وصول أول طائرة مساعدات إلى السودان

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الأعمال الإنسانية الجسر الجوي الإغاثي السعودي الشعب السوداني الطائرة الإغاثية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن كارثة محتملة في السودان

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

لن تصدق ماتفعله العلاقة الحميمية في الذاكرة | بالأدلة العلمية

التراجع الكبير| العلف يسجل رقما جديدا.. والفراخ تنخفض بشكل ملحوظ

مفيش تعويم.. توقعات دولية بعدم تغيير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن كارثة محتملة في السودان

جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة تنهي إجراءات القادمين من السودان

ترشيحاتنا

توجهات شمسية تضرب هذه الأجزاء من الأرض خلال ايام..هل نتأثر بها؟

والد عروس تريند من يؤتمن على العرض: مش بنتي وصاحبة الفيديو تريد الشهرة

مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: ولادة طفل كل 15 ثانية

وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاقية شراكة تنفيذ مشروع أكاديمية التصدير

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

مش أمم متحدة| القصة الكاملة لتكريم سمية الخشاب “الوهمي”.. ومطالب بالتحقيق في الواقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عن وضع المكياج وشاهدي ماذا سيحدث لبشرتك

الطريق ممهد لصعود الأهلي للنهائي| تفاصيل 3 أزمات تضرب الترجي التونسي

لن تصدق ماتفعله العلاقة الحميمية في الذاكرة | بالأدلة العلمية

لا تتناول هذا الجزء من الدجاج نهائيا.. طبيبة عالمية تكشف التفاصيل

فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته .. ما قصة الفيديو المحذوف؟ "فيديوجراف"

ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة | كيف تكتشفها ؟

اللبنانيون مصريون بالأساس وهاجروا قبل 1400 سنة .. ما القصة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ