السعودية.. طائرة إغاثية خامسة تتوجه إلى مطار بورتسودان

غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ تحمل الطائرة على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.